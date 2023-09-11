Именно эти машины могут переломить ход войны. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, смогут ли F-16 оградить критическую инфраструктуру от ударов. Отметим, Дания и Нидерланды передадут Украине 61 истребитель.

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"На 100% ничто никогда не защищается. Мы полтора года в состоянии войны и никак не можем этот нарратив поставить конечно и безвозвратно. Надо ставить эту точку. Даже если все оружие мира собрать в Украине, "прилеты" все равно могут быть", – отметил военный эксперт.

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Переломный момент

Базовые настройки пилота можно сформировать за четыре месяца. Черник отметил, что украинские пилоты уже учатся в течение месяца, так что в конце года мы уже можем иметь эти машины.

F-16 все погодные и все суточные. Истребители работают в любых обстоятельствах и имеют огромную номенклатуру вооружения – 105 показателей.

Нам нужны дальнобойные ракеты, которыми можно Крым полностью превратить в фейерверк и потопить главную логистическую артерию – Крымский мост, а дальше засыпать все тяжелыми бомбами,

– сказал военный эксперт.

Номенклатура очень велика от 230 килограммов до 2 тонных бомб. В режиме истребителя – перехватчика F-16 будут эффективно бороться с крылатыми ракетами. Также может наконец-то поднять Су-30 или Су-35, с которых сбрасывают бомбы УПАБ-1500Б. Она планирует в пределах до 70 километров, а ракета AIM-120 AMRAAM наносит удары на 180 километров.

"Это может быть серьезным переломом. Вопрос только когда они поступят и какое первое их количество будет", – добавил Черник.

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