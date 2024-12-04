Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Смотрите также В Раду внесли постановление о назначении Чернышова вице-премьером – министром национального единства

Рада не поддержала скандальный законопроект 10242

Верховная Рада не проголосовала за законопроект №10242. Он предусматривал усиление ответственности, в том числе и тюремный срок, за распространение информации, которая обрабатывается в публичных электронных реестрах.

Как сообщил Железняк, за скандальный проект проголосовало 213 депутатов (при необходимых 226). Этих голосов мало, поэтому законопроект отправили на второе чтение – за проголосовали 229 парламентариев.

Что это за законопроект и почему его критиковали в медиа

Законопроект №10242 вызвал бурную реакцию в сети. Так, этот текст проекта несет угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине. Как добавил Железняк, именно к этому законопроекту вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием.

В тексте законопроекта также говорилось и о том, чтобы усилить уголовную ответственность во время войны за разглашение данных из государственных реестров. Так, в тексте предлагали до 8 лет заключения за "слив" данных. При этом не предусматривается освобождение от ответственности для обличителей коррупции.

В Детектор медиа отмечали, что "под прикрытием борьбы с "злоупотреблением данными" создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью".