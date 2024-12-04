Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

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Рада не підтримала скандальний законопроєкт 10242

Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт №10242. Він передбачав посилення відповідальності, зокрема й тюремний строк, за розповсюдження інформації, яка оброблюється в публічних електронних реєстрах.

Як повідомив Железняк, за скандальний проєкт проголосувало 213 депутатів (при необхідних 226). Цих голосів замало, тому законопроєкт відправили на друге читання – за проголосували 229 парламентарів.

Що це за законопроєкт та чому його критикували медійники

Законопроєкт №10242 викликав бурхливу реакцію у мережі. Так, цей текст проєкту несе загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні. Як додав Железняк, саме до цього законопроєкту вставили норму про повернення конфіскації корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством.

У тексті законопроєкту також мовилося і про те, щоб посилити кримінальну відповідальність під час війни за розголошення даних із державних реєстрів. Так, у тексті пропонували до 8 років ув'язнення за "злив" даних. При цьому не передбачається звільнення від відповідальності для викривачів корупції.

У Детектор медіа наголошували, що "під прикриттям боротьби із "зловживанням даними" створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою".