Президент отметил, что 22 июня вспоминают каждого погибшего во Второй мировой войне. Речь идет о миллионах потерянных жизней и изуродованных судеб.

Тема Россия играет на комплексе вины немецкого народа, делая сравнение со Второй мировой

Украина борется за новую победу, – Зеленский

Это не должно было повториться, но зло вернулось. 24 февраля кафиры пришли на нашу землю. И мы сражаемся за новую победу. И ни один враг не ломает нашей воли,

– написал глава государства.

Свое сообщение Зеленский проиллюстрировал фотографиями, на которых – разрушены дома, заплаканные люди, военные, горюющие по своим собратьям, свидетельства сломанных и оборванных жизней.

Однако это не архивные фото, которым более 70 лет. Это свежие кадры из войны, еще продолжающейся на украинской земле.

Смотрите фотографии из сообщения Владимира Зеленского:

Обратите внимание! 22 июня 1941 г. немецкие войска вторглись на территории Советского Союза и начали оккупацию. За 4 последующих года войны погиб каждый 5-й украинец.

Под угрозой и другие постсоветские республики

Ранее Владимир Зеленский отмечал , что Украина пытается сдержать Россию. Однако если она этого не сделает, то российская агрессия может распространиться и на другие страны. В частности, под угрозой страны Балтии и даже Польша. Причина в том, что в Москве почему-то рассматривают страны – бывшие части СССР – как части своей территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россия сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной, – Зеленский

Ужасные последствия российской агрессии против Украины:

Жертвами российского вторжения в Украину могли стать десятки тысяч человек. Только в Мариуполе заранее от рук россиян погибли более 20 тысяч местных жителей.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, во время полномасштабной войны с Россией погибли более 10 тысяч украинских военных , втрое больше получили ранения.

По предварительным подсчетам, враги разрушили в Украине 45 миллионов квадратных метров жилья.

В Украине Россия "денацифицировала" 1,5 тысячи школ , детских садов и вузов. Более сотни из них уже невозможно восстановить.

Узнайте в видео, что происходит на фронте в 119 день войны: