Президент зауважив, що 22 червня згадують кожного, хто загинув у Другій світовій війні. Мовиться про мільйони втрачених життів та скалічених доль.
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Україна бореться за нову перемогу, – Зеленський
Це не мало повторитися, але зло повернулося. 24 лютого окупанти прийшли на нашу землю. І ми боремося за нову перемогу. І жоден ворог не ламає нашої волі,
– написав глава держави.
Свій допис Зеленський проілюстрував фотографіями, на яких – вщент зруйновані будинки, заплакані люди, військові, що горюють за своїми побратимами, свідчення поламаних та обірваних життів.
Проте це не архівні світлини, яким понад 70 років. Це свіжі кадри з війни, яка ще триває на українській землі.
Дивіться фотографії з допису Володимира Зеленського:
Під загрозою інші пострадянські республіки
Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна наразі намагається стримати Росію. Проте, якщо вона цього не зробить, то російська агресія може поширитись і на інші країни. Зокрема, під загрозою – країни Балтії та навіть Польща. Причина у тому, що у Москві чомусь розглядають країни – колишні частини СРСР – як частини своєї території.
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Жахливі наслідки російської агресії проти України:
- Жертвами російського вторгнення в Україну стали десятки тисяч людей. Лише в Маріуполі попередньо від рук росіян загинули понад 20 тисяч місцевих жителів.
- За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, під час повномасштабної війни з Росією загинули більше ніж 10 тисяч українських військових, втричі більше – отримали поранення.
- За попередніми підрахунками, вороги зруйнували в Україні 45 мільйонів квадратних метрів житла.
- В Україні Росія "денацифікувала" 1,5 тисячі шкіл, дитячих садків та вищих навчальних закладів. Понад сотню з них вже неможливо відновити.
Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті у 119 день війни: