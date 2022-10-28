Зло всегда заканчивает одинаково, – Зеленский в обращении показал сбитый иранский дрон

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после 246-го дня полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что зло всегда начинает, действует и заканчивает одинаково.

Владимир Зеленский сравнил действия россиян с поступками нацистов в годы Второй мировой войны. И не случайно, ведь Украина отмечает день освобождения от нацистской оккупации. Главные тезисы из обращения президента читайте дальше в материале 24 канала.

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Сбитые вражеские цели

Президент отчитался в обращении о сбитии 23 иранских дронов-камикадзе из 30, которые запустили оккупанты в течение суток. Глава государства даже показал обломки одного из сбитых беспилотников. Президент поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на "ловца шахидов".

Также благодарю всех, кто приобщился к сбору средств на «ловцов» вот таких "Шахидов". Только на платформе U24 это 665 тысяч человек из 70 стран. Совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда они ни летели в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. "Шахиды" будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, точно вошедший в мировую историю,

– подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что украинские воины превратили в металлолом управляемую авиационную ракету Х-59, 2 ударных вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25.

Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

День освобождения от нацистов и параллели с нынешней войной

Президент опубликовал обращение почти в полночь, поэтому отметил, что 28 октября Украина отмечает День освобождения от нацистских захватчиков. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы ежегодно чтят память тех, кто противостоял злу во время Второй мировой, но в этом году делает это не с цветами, а с оружием в руках.

Глава государства отметил, что в 1945 году мир считал, что зло исчезло, а войны в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии и на Донбассе считались проблемами молдаван, грузин и украинцев. Однако со временем ужасные воспоминания напомнили о себе.

Рано или поздно воспоминания о страшной войне становятся страшной реальностью. Сосед становится агрессором. Агрессор становится террористом. А нацизм становится примером для подражания. Он может прийти в новой маске, с новыми лозунгами, но с той же целью. К сожалению, мы знаем об этом не по книгам. Знаем, как зло может ворваться в твой дом в прошлом веке и восемь лет и восемь месяцев назад. Нарушить западные границы или прийти с севера, востока и аннексированного Крыма. Обстреливать мирные города фугасными бомбами или крылатыми ракетами,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что сущность зла всегда одинакова – зло, как и во Второй мировой войне, так и сейчас, сначала называло себя "освободителем", вторжение – самозащитой, убивает мирное население и говорит об ударах по якобы только военным объектам, устраивает фильтрационные лагеря, убивает военнопленных, уничтожает города и села и пытает мирных людей на оккупированных территориях.

Зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Украину не сломать

Владимир Зеленский подчеркнул, что День освобождения от нацистов является довольно символическим днем, который демонстрирует нам, что освобождение – это результат борьбы, поэтому именно освобождение из-под оккупации ждет Херсон, Мелитополь, Донецк, Луганск, Крым и другие пока оккупированные города и села.

Нас не сломают обстрелы. Страшнее вражеских ракет в нашем небе – услышать вражеский гимн на нашей земле. Нас не испугает тьма. Самые темные времена для нас не без света, а без свободы. Наши военные – крепкие, волонтеры – неутомимые, партнеры – надежные, а люди – несокрушимые. Вторая армия мира будет все меньше. Потери врага станут все больше. Я уверен, вражеская пропаганда не работает, провокации бездействуют, угрозы не пугают. Не испугает нас и любая тяжелая зима. Мы знаем, что темная ночь становится рассветом,

– подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что с украинской земли оккупанты бегут одинаково, так же одинаково заканчивают гауляйтеры и так называемые "губернаторы", а рейхскомиссариаты и квазиреспублики умирают одинаково.

"Слава всем, кто боролся с нацизмом в годы Второй мировой войны! Слава всем, кто сражается за Украину сегодня", – подчеркнул Зеленский.