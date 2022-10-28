Володимир Зеленський порівняв дії росіян з вчинками нацистів у роки Другої світової. І не випадково, адже Україна відзначає день звільнення від нацистської окупації. Головні тези зі звернення президента читайте далі в матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Ми пройдемо цю темряву гідно, – Зеленський про нові удари по енергетичних об'єктах

Збиті ворожі цілі

Президент відзвітував у зверненні про збиття 23 іранських дронів-камікадзе з 30, які запустили окупанти протягом доби. Глава держави навіть показав уламки одного зі збитих безпілотників. Президент подякував усім, хто долучився до збору коштів на "ловця шахідів".

Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на «ловців» ось таких "Шахідів". Лише на платформі U24 це 665 тисяч людей із 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахіди" будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію,

– наголосив президент.

Також глава держави відзначив, що українські воїни перетворили на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних гелікоптери Ка-52 і штурмовик Су-25.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.