Злоумышленники незаконно добывали базальт и нанесли государству ущерб на 70 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах на Ровненщине. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен.

По информации правоохранителей, подпольные карьеры были обустроены на территории Ровенской области.

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Детали преступной схемы

Нелегальный бизнес организовали 2 руководителей местной компании. Без разрешения на специальное недропользование они наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Горные породы мужчины скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.

Убытки государства

По предварительной оценке экспертов, злоумышленники нанесли государству ущерб более чем на 70 миллионов гривен. Сейчас устанавливают размер ущерба окружающей среде.

Результаты обысков

Во время обысков по местам незаконной добычи и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их компании, обнаружили

компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

7 транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

крупные суммы наличных, вероятно, полученные преступным путем;

гранату Ф-1 с запалом;

более 300 боевых патронов калибра 5,45 миллиметра;

незарегистрированное стрелковое оружие.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Правоохранители начали уголовное производство сразу по нескольким статьям. Сейчас продолжаются следственные действия.

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