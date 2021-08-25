За інформацією правоохоронців, підпільні кар'єри були облаштовані на території Рівненської області.

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Деталі злочинної схеми

Нелегальний бізнес організували 2 керівників місцевої компанії. Без дозволу на спеціальне надрокористування вони налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

Гірські породи чоловіки приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконні прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм.

Збитки держави

За попередньою оцінкою експертів, зловмисники завдали державі збитків на понад 70 мільйонів гривень. Наразі встановлюють розмір шкоди навколишньому середовищу.

Результати обшуків

Під час обшуків за місцями незаконного видобутку і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їхньої компанії, виявили

комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок;

7 транспортних засобів і обладнання для видобутку гірських порід;

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

гранату Ф-1 із запалом;

понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 міліметра;

незареєстровану стрілецьку зброю.

Вилучені засоби ураження скерували на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження одразу за декількома статтями. Наразі тривають слідчі дії.

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