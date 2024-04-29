О состоянии пострадавших от укусов пресмыкающихся во Львовской области рассказали в ГСЧС. Там также объяснили, как реагировать, если в поле вашего зрения оказалась змея.
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Первые случаи укусов змей во Львовской области
Во Львовской области в результате укусов змей госпитализированы двое мужчин.
Сейчас в реанимации с диагнозом "укус змеи в области левой руки" находится 52-летний житель села Залужье Яворивского района. Как сообщили в ГСЧС, состояние пострадавшего – тяжелое.
Второй пострадавший – 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Мужчина также находится в медицинском учреждении с поражениями средней тяжести.
В ГСЧС отметили, что если вы увидели змею ни в коем случае не делайте резких движений. Стоит подождать пока она отползет. Там заметили, что как правило, змея просто не видит неподвижный объект.
У Львовской ОВА также рассказали, чтобы минимизировать контакт с пресмыкающимися придерживайтесь простых правил безопасности:
- Надевайте одежду, которая защитит от укусов (высокие ботинки и брюки из плотной ткани, которые нужно заправить внутрь обуви);
- Проверяйте место отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень или бревно убедитесь, что там нет змей;
- Не касайтесь объектов, под которыми часто прячутся пресмыкающиеся (камни, поваленные стволы деревьев, трухлявые пеньки, снопы сена);
- Не двигайтесь, если увидели змею! Без резких движений подождите пока она отползет.
Случаи укусов змеи: коротко
- Во Львовской области после укуса змеи 33-летний мужчина попал в реанимацию. В конце августа 2022 года к спасателям обратился львовянин, которого за левую стопу укусила змея.
- В Золочевском районе Львовской области в сентябре 2021 года произошел очередной случай укуса змеи. Тогда пострадала 23-летняя девушка.
- В больницы на Львовщине в течение суток 10 июля в 2021 году госпитализировали 3 человека с укусами змей. К медикам тогда обратились девушка-подросток и 2 взрослые женщины.