Про стан постраждалих від укусів плазунів на Львівщині розповіли в ДСНС. Там також пояснили, як реагувати, якщо в полі вашого зору опинилася змія.

Дивіться також Сезон активізації плазунів: що робити, якщо вкусила ядовита змія

Перші випадки укусів змій на Львівщині

У Львівській області внаслідок укусів змій госпіталізовано двох чоловіків.

Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" перебуває 52-річний житель села Залужжя Яворівського району. Як повідомили в ДСНС, стан потерпілого – важкий.

Другий постраждалий – 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Чоловік також перебуває в медичному закладі з ураженнями середньої важкості.

В ДСНС наголосили, що якщо ви побачили змію в жодному разі не робіть різких рухів. Варто зачекати поки вона відповзе. Там зауважили, що як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт.

У Львівській ОВА також розповіли, аби мінімізувати контакт з плазунами дотримуйтесь простих правил безпеки:

Вдягайте одяг, який захистить від укусів (високі черевики та штани з цупкої тканини, які потрібно заправити всередину взуття);

Перевіряйте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь чи колоду переконайтесь, що там немає змій;

Не торкайтесь об‘єктів, під якими часто ховаються плазуни (камені, повалені стовбури дерев, трухляві пеньки, снопи сіна);

Не рухайтесь, якщо побачили змію! Без різких рухів зачекайте поки вона відповзе.

Випадки укусів змії: коротко