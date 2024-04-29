Про стан постраждалих від укусів плазунів на Львівщині розповіли в ДСНС. Там також пояснили, як реагувати, якщо в полі вашого зору опинилася змія.
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Перші випадки укусів змій на Львівщині
У Львівській області внаслідок укусів змій госпіталізовано двох чоловіків.
Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" перебуває 52-річний житель села Залужжя Яворівського району. Як повідомили в ДСНС, стан потерпілого – важкий.
Другий постраждалий – 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Чоловік також перебуває в медичному закладі з ураженнями середньої важкості.
В ДСНС наголосили, що якщо ви побачили змію в жодному разі не робіть різких рухів. Варто зачекати поки вона відповзе. Там зауважили, що як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт.
У Львівській ОВА також розповіли, аби мінімізувати контакт з плазунами дотримуйтесь простих правил безпеки:
- Вдягайте одяг, який захистить від укусів (високі черевики та штани з цупкої тканини, які потрібно заправити всередину взуття);
- Перевіряйте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь чи колоду переконайтесь, що там немає змій;
- Не торкайтесь об‘єктів, під якими часто ховаються плазуни (камені, повалені стовбури дерев, трухляві пеньки, снопи сіна);
- Не рухайтесь, якщо побачили змію! Без різких рухів зачекайте поки вона відповзе.
Випадки укусів змії: коротко
- На Львівщині після укусу змії 33-річний чоловік потрапив в реанімацію. Наприкінці серпня 2022 року до рятувальників звернувся львів'янин, якого за ліву стопу вкусила змія.
- У Золочівському районі Львівщини у вересні 2021 року трапився черговий випадок укусу змії. Тоді постраждала 23-річна дівчина.
- До лікарень на Львівщині протягом доби 10 липня в 2021 році госпіталізували 3 людей з укусами змій. До медиків тоді звернулися дівчина-підліток та 2 дорослі жінки.