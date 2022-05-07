Змеиный – новый сериал, идущий на рекорд по масштабам потерь врага: впечатляющее видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются закрепиться на Змеином. В ВСУ шутят, что остров становится новой Чернобаевкой.

Об этом 7 мая сообщили в оперативном командовании "Юг". В то же время, там обнародовали захватывающую видеозапись ликвидации судна и личного состава врага с помощью "Байрактара".

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"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков", – указали в подписи наши воины.

Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбиения самых упорных усилий!

– добавили под роликом в ОК "Юг".

Остров Змеиный: что известно

Змеиный – это украинский остров, расположенный в Черном море между Одессой и Крымом.

На данный момент он оккупирован российскими войсками уже более 70 дней. В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля агрессору удалось захватить этот стратегический объект.

Именно на Змеином прозвучала уже легендарная фраза "русский военный корабль иди на**".

Боевые действия за Змеиный: коротко

После оккупации острова россияне пытались высадить десант на побережье Одессы, но безуспешно. После того, как ВСУ потопили крейсер "Москва", открылся путь к освобождению Змеиного.

Уже впоследствии, а именно 26 апреля, Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по позициям захватчиков на острове, а также уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Через несколько дней, 30 апреля, украинские воины повторили ликвидацию сил противника, уничтожив 42 рашистов, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

Через 48 часов ВСУ с помощью "Байрактара" отправили на морское дно 2 российских судна "Раптор", которые из-за своей недальновидности слишком близко подплыли к Змеиному.

Алексей Данилов отметил, что после потери "Москвы" россиянам стало сложно контролировать ситуацию в Черном море. По его словам, враг в основном прячется в пределах Севастополя.