Змеиный зачистили: уничтожено 30 единиц вражеской техники, на острове – сплошные руины
Украинские защитники зачистили остров Змеиный.
Детали зачистки острова Змеиный сообщили в Одесском городском совете. Там отметили, что задание выполняли подразделения спецназначения.
Важно Военные подняли флаг Украины на Змеином: в сети опубликовали фото
По состоянию на сейчас подтверждено уничтожение примерно 30 единиц вражеской техники. Также наши бойцы обнаружили заброшенную амуницию и сплошные руины, как привычный след "русского мира".
Как символ победы и возрождения из этих стран, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее,
– пояснили в Одесском городском совете.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что на государственном флаге, который украинские воины подняли на острове Змеиный, оставили надпись с напоминанием оккупантам, что остров Змеиный – это Украина.
Украинский флаг взвился над змеиным / Фото ГПСУ
Освобождение змеиного: главное
- 30 июня стало известно о ракетных и артиллерийских ударах ВСУ по врагу. Появилась информация, что россияне понесли значительные потери и начали бежать. Впоследствии это подтвердил главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна атака по россиянам на острове.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что после побега российских оккупантов со Змеиного в результате атаки ВСУ – Одесская область полностью освобождена от захватчиков.
- Однако в самой россии подали эту информацию как "жест доброй воли". Эту практику Кремль применяет уже второй раз. Ранее подобную риторику российские пропагандисты озвучивали относительно ухода с Севера.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее поздравил украинцев и поблагодарил за освобождение острова украинскую разведку, бойцов "Альфы", артиллеристов, летчиков армейской авиации и Воздушных сил, командование "Александрия".
Зеленский пояснил, что:
- остров Змеиный – это стратегический пункт и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море;
- это еще не гарантирует безопасность и не гарантирует, что враг не вернется, однако значительно ограничивает действия оккупантов.
Актуально – Военные подняли флаг Украины на Змеином: смотрите видео