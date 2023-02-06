"Нас трясло трижды" и "наши друзья под завалами": рассказы свидетелей о землетрясении в Турции

В центральной части Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Здания обрушились буквально за считанные минуты. Очевидцы рассказали, что они испытывали в первые минуты бедствия и масштабы разрушений.

В турецком Пазарджике жители волнуются за оказавшихся под разрушенными зданиями. Ко многим пока просто невозможно добраться. Люди, которые смогли выйти из жилья – пытаются уехать как можно дальше от зданий.

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Двое моих друзей сейчас под завалами, мы пытаемся добраться до них,

– рассказал местный житель.

Ждут рассвета, чтобы оценить масштабы бедствия

Еще один житель – Нихат Алтундаг говорит, что мощные толчки от землетрясения разбудили его семью:

"Внешне наш дом выглядит целым, но внутри есть трещины. Вокруг меня разрушены здания, горят дома. Есть трещащие здания. В 200 метрах от места, где я сейчас нахожусь, обрушился дом. Слава Богу, наши друзья в безопасности, но мы слышали, что есть люди, которые не могут выбраться из своих домов, и есть те, к которым не могут добраться», – отметил мужчина.

Жители рассказали, что со страхом ждут, когда взойдет солнце, чтобы увидеть масштабы землетрясения. Люди все на улице, все в страхе.

Пазарджик в развалинах. Дом, где я живу, не так высок, и был построен согласно правилам против землетрясений, поэтому он не рухнул. Но все равно на стенах есть трещины. Мой сосед сломал спину, прыгая с балкона во время землетрясения, сейчас лежит в больнице,

– сказал житель Хусейн Сати.

Сати добавил, что гражданские отчаянно пытались помочь выкопать своих соседей из-под обрушенных построек.

"Нас трясло как минимум трижды"

Между тем, в турецком Газиантепе житель Эрдам сказал Reuters, что никогда не испытывал землетрясения такой силы.

Нас трясло как минимум трижды очень сильно. Все сидят в своих машинах или пытаются выехать на открытые просторы подальше от зданий. Я думаю, что в Газиантепе сейчас нет ни одного человека, оставшегося дома,

– рассказал Эрдам.

Главное о последствиях землетрясения

В результате землетрясения, затронувшего 10 городов Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая.

В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость Газиантеп был построен римлянами во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.

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