У турецькому Пазарджику жителі хвилюються за тих, хто опинився під зруйнованими будівлями. До багатьох наразі просто не можливо дістатись. Люди, які змогли вийти з помешкань – намагаються виїхати якомога далі від будівель.
Увага Землетрус у Туреччині: чи є жертви та постраждалі серед українці
Двоє моїх друзів зараз під завалами, ми намагаємось дістатися до них,
– розповів місцевий мешканець.
Чекають світанку, щоб оцінити масштаби лиха
Ще один житель – Ніхат Алтундаґ каже, що потужні поштовхи від землетрусу розбудили його родину:
"Зовні наш будинок виглядає цілим, але всередині є тріщини. Навколо мене зруйновані будівлі, горять будинки. Є будівлі, які тріщать. За 200 метрів від місця, де я зараз перебуваю, обвалився будинок. Дякувати Богу, наші друзі в безпеці, але ми чули, що є люди, які не можуть вибратися зі своїх домівок, і є ті, до яких не можуть дістатися", – зазначив чоловік.
Мешканці розповіли, що з острахом чекають, коли зійде сонце, щоб побачити масштаби землетрусу. Люди всі надворі, всі в страху.
Пазарджик у руїнах. Будинок, де я живу, не такий високий, і був побудований згідно з правилами проти землетрусів, тому він не завалився. Але все одно на стінах є тріщини. Мій сусід зламав спину, стрибаючи з балкона під час землетрусу, зараз лежить у лікарні,
– сказав житель Хусейн Саті.
Саті додав, що цивільні відчайдушно намагалися допомогти викопати своїх сусідів з-під обвалених будівель.
"Нас трусило щонайменше тричі"
Тим часом у турецькому Газіантепі житель Ердам сказав Reuters, що ніколи не відчував землетрусу такої сили.
Нас трясло щонайменше тричі дуже сильно. Усі сидять у своїх машинах або намагаються виїхати на відкриті простори якомога далі від будівель. Я думаю, що в Газіантепі зараз немає жодної людини, яка залишилась вдома,
– розповів Ердам.
Головне про наслідки землетрусу
- Внаслідок землетрусу, який торкнувся 10 міст Кахраманмараша, стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.
- У провінції Газіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю Газіантеп збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.
До теми Ми готові надати необхідну допомогу, – Зеленський відреагував на потужні землетруси у Туреччині
- За попередніми даними, у Туреччині щонайменше 360 людей загинули та сотні отримали поранення, у Сирії – 237 жертв, постраждали 639 осіб. На жаль, кількість поранених та загиблих може зростати.
- Поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.