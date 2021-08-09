Имеем дело с психически больным человеком, – белорусский журналист о заявлениях Лукашенко
Источник:24 канал
Александр Лукашенко продолжает делать странные заявления и настаивает, что якобы Запад расшатывает ситуацию в Беларуси. Однако это не более чем просто его фантазии и попытка оправдать ситуацию, в которой он оказался.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он назвал пресс-конференции самопровозглашенного президента Беларуси, которая состоялась 9 августа, стендапом.
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"Стендап Лукашенко – хороший показатель того, на каком уровне сейчас находится принятие решений белорусскими властями", – отметил журналист.
Мицкевич: плод фантазий больного человека
Журналист считает, что заявления Лукашенко невозможно оценить никакими здравыми факторами.
Всем нормальным людям понятно, что мы имеем дело с психически больным человеком, который не отвечает за свои заявления. Он не понимает, к каким последствиям могут привести его слова,
– заверил Мицкевич.
"Все заявления о концлагере и планах захватить Беларусь – это все плод фантазий больного человека, который просто хочет оправдать ситуацию, в которой оказался, определенными домыслами", – добавил журналист.Справка. В СМИ появилась информация, что Лукашенко начал строительство концлагеря для противников режима.
Также он предположил, что для России все более реальным является сценарий использования Лукашенко в своих интересов в переговорах с Западом.
Мицкевич прокомментировал странное поведение Лукашенко: смотрите видео
Цинизм Лукашенко: последние заявления
- Самопровозглашенный президент Беларуси провел большую пресс-конференцию 9 августа, где сделал несколько громких заявлений. К слову, там присутствовали украинские журналисты с пропагандистских каналов.
- Лукашенко заверил, что якобы Украина готовит боевиков, которых перебрасывают в Беларусь.
- Также он пригрозил, что может перейти границу с Украиной. Таким образом хочет "вернуть Украину".
- Лукашенко сказал, что если бы хотел поставить Украину на колени – "сделал бы это с Путиным за сутки".