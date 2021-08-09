Имеем дело с психически больным человеком, – белорусский журналист о заявлениях Лукашенко

Александр Лукашенко продолжает делать странные заявления и настаивает, что якобы Запад расшатывает ситуацию в Беларуси. Однако это не более чем просто его фантазии и попытка оправдать ситуацию, в которой он оказался.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он назвал пресс-конференции самопровозглашенного президента Беларуси, которая состоялась 9 августа, стендапом.

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"Стендап Лукашенко – хороший показатель того, на каком уровне сейчас находится принятие решений белорусскими властями", – отметил журналист.

Мицкевич: плод фантазий больного человека

Журналист считает, что заявления Лукашенко невозможно оценить никакими здравыми факторами.

Всем нормальным людям понятно, что мы имеем дело с психически больным человеком, который не отвечает за свои заявления. Он не понимает, к каким последствиям могут привести его слова,

– заверил Мицкевич.

"Все заявления о концлагере и планах захватить Беларусь – это все плод фантазий больного человека, который просто хочет оправдать ситуацию, в которой оказался, определенными домыслами", – добавил журналист.

В СМИ появилась информация, что Лукашенко начал строительство концлагеря для противников режима.

Также он предположил, что для России все более реальным является сценарий использования Лукашенко в своих интересов в переговорах с Западом.

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