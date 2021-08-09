Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Зміцер Міцкевич. Він назвав пресконференцію самопроголошеного президента Білорусі, яка відбулась 9 серпня, стендапом.
До теми Якби ми хотіли поставити Україну на коліна, зробили б це з Путіним за добу, – Лукашенко
"Стендап Лукашенка – добрий показник того, на якому рівні зараз перебуває прийняття рішень білоруською владою", – зауважив журналіст.
Міцкевич: Плід фантазій хворої людини
Журналіст вважає, що заяви Лукашенка неможливо оцінити жодними здоровими чинниками.
Всім нормальним людям зрозуміло, що ми маємо справу з психічно хворою людиною, яка не відповідає за свої заяви. Він не розуміє, до яких наслідків можуть призвести його слова,
– запевнив Міцкевич.
"Усі заяви про концтабір та плани захопити Білорусь – це все плід фантазій хворої людини, яка просто хоче виправдати ситуацію, в якій опинилася, певними домислами", – додав журналіст.
Також він припустив, що для Росії все реальнішим є сценарій використання Лукашенка у своїх інтересів у перемовинах з Заходом.
Міцкевич прокоментував дивну поведінку Лукашенка: дивіться відео
Цинізм Лукашенка: останні заяви
- Самопроголошений президент Білорусі провів велику пресконференцію 9 серпня, де зробив кілька гучних заяв. До слова, там були присутні українські журналісти з пропагандистських каналів.
- Лукашенко запевнив, що нібито Україна готує бойовиків, яких перекидають у Білорусь.
- Також він пригрозив, що може перейти кордон з Україною. У такий спосіб хоче "повернути Україну".
- Лукашенко сказав, що якби хотів поставити Україну на коліна – "зробив би це з Путіним за добу".