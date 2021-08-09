Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Зміцер Міцкевич. Він назвав пресконференцію самопроголошеного президента Білорусі, яка відбулась 9 серпня, стендапом.

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"Стендап Лукашенка – добрий показник того, на якому рівні зараз перебуває прийняття рішень білоруською владою", – зауважив журналіст.

Міцкевич: Плід фантазій хворої людини

Журналіст вважає, що заяви Лукашенка неможливо оцінити жодними здоровими чинниками.

Всім нормальним людям зрозуміло, що ми маємо справу з психічно хворою людиною, яка не відповідає за свої заяви. Він не розуміє, до яких наслідків можуть призвести його слова,

– запевнив Міцкевич.

"Усі заяви про концтабір та плани захопити Білорусь – це все плід фантазій хворої людини, яка просто хоче виправдати ситуацію, в якій опинилася, певними домислами", – додав журналіст.

Довідка. У ЗМІ з'явилась інформація, що Лукашенко почав будівництво концтабору для противників режиму.

Також він припустив, що для Росії все реальнішим є сценарій використання Лукашенка у своїх інтересів у перемовинах з Заходом.

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