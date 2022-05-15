Значительны потери в 810 бригаде Черноморского флота: ее восполняют солдатами из других подразделений

Украинские военные уничтожили большинство личного состава 810-ти бригады Черноморского флота. Потери настолько велики, что враг забирает солдат из других подразделений.

Черноморский флот терпит потери

О потерях россиян сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 15 мая.

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В связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей,

– говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях россиян на низком уровне – вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Кстати, еще в марте украинские защитники уничтожили командира бригады морской пехоты России полковника Шарова. Он руководил пехотинцами, которые хотели штурмовать Одессу, но были ликвидированы под Николаевом и Мариуполем.

Захватывали Крым, погибли под Мариуполем

Недавно стало известно, что в ходе боевых действий под Мариуполем ВСУ полностью уничтожили две батальонно-тактические группы 810-й отдельной бригады морской пехоты. Ее основное место дислокации – Севастополь.

Журналист Роман Цымбалюк сообщал, что речь идет о как минимум 118 погибших и 576 раненых. Еще более 80 оккупантов остались под завалами или в сгоревшей технике. Их считают безвести пропавшими.

Также заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь рассказал, что бойцы полка "Азов" с начала полномасштабной войны уничтожили около 6 тысяч российских захватчиков, в том числе одного генерала. Среди элитных подразделений, уничтоженных защитниками Мариуполя, он назвал и 810 бригаду.

Бесславная 810 российская бригада

Несмотря на то, что 810 бригада из оккупированного Крыма, украинцев в ней не было. Как пишет Историческая правда, еще в 1992 году она перешла в подчинение российской армии.

Солдаты 810 бригады участвовали в обеих войнах в Грузии (в 1992 и 2008 годах) и на Второй чеченской войне. Без них не обходились никакие "российские спецоперации".

Их привлекали и к оккупации Крыма. Именно с базы 810-й ОБРМП бежал в Россию Янукович. Бригаде поручили блокировать украинских морпехов с 1-го отдельного батальона в Феодосии.

А позже бойцы участвовали в войне на Донбассе, конечно, на стороне оккупантов. Но теперь большинство из них погибло в войне против Украины.

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