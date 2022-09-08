Знак в трудные времена: над Букингемским дворцом в Лондоне взошла радуга
Состояние британской королевы Елизаветы II ухудшилось 8 сентября. Вечером стало известно, что королева скончалась.
Британцы публикуют фото официальной резиденции Букингемского дворца, над которым появилась радуга. Люди увидели в этом хороший знак.
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Британцы начали сходиться в Букингемский дворец. Они молились о королеве.
Радуга 8 сентября / Фото Elliott Jacob Stockdale
Люди под Букингемским дворцом / Фото Elliott Jacob Stockdale
Двойная радуга / Фото Luigi Benitez
Британцы молились о здоровье королевы / Фото о Mel Parkinson
Смерть Елизаветы II
Вечером 8 сентября по Киевскому времени стало известно о смерти королевы. Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи.
Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра,
– рассказала семья.
Обратите внимание – как ухудшалось состояние британской королевы: смотрите видео