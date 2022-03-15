"Знакомьтесь, Патрон": черниговские пиротехники похвастались своим талисманом

Черниговские пиротехники из службы ГСЧС показали своего талисмана – собаку, по имени Патрон.

Волшебное фото маленького помощника опубликовали в телеграмм-канале ГСЧС Украина. Черниговские служащие сообщили, что собака является талисманом и душой всей команды.

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Итак, портфолио собаки:

Имя – Патрон.

Возраст – 2 года.

Порода Джек Рассел терьер.

Окрас – белый с коричневым.

Звание – талисман.

Призвание – душа служащих.

Любимое лакомство – сыр.

Поскольку малыш очень любит сыр, пиротехники, при случае, балуют его вкусненько, добавили в ГСЧС.

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