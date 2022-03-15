"Знакомьтесь, Патрон": черниговские пиротехники похвастались своим талисманом
15 марта 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:телеграмм ГСЧС Украины
Черниговские пиротехники из службы ГСЧС показали своего талисмана – собаку, по имени Патрон.
Волшебное фото маленького помощника опубликовали в телеграмм-канале ГСЧС Украина. Черниговские служащие сообщили, что собака является талисманом и душой всей команды.
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Итак, портфолио собаки:
- Имя – Патрон.
- Возраст – 2 года.
- Порода Джек Рассел терьер.
- Окрас – белый с коричневым.
- Звание – талисман.
- Призвание – душа служащих.
- Любимое лакомство – сыр.
Поскольку малыш очень любит сыр, пиротехники, при случае, балуют его вкусненько, добавили в ГСЧС.
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