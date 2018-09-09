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Знаменитая игра Sid meier's Civilization VI выйдет на популярной консоли

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Civilization VI выйдет на Nintendo Switch
Civilization VI выйдет на Nintendo Switch / Фото из открытых источников

Игра Civilization VI – продолжение культового сериала – отправится покорять сердца консольных геймеров. Пошаговая стратегия долгое время обходила стороной приставки, однако ситуация вскоре изменится и игра переберется на новую платформу. Такая честь, правда, выпала совсем не Xbox и PlayStation.

Об этом сообщается на официальном сайте игры Civilization.

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Издательство 2K Games сообщило приятную новость для всех обладателей приставок Nintendo и фанатов серии: стратегию выпустят на гибридной консоли. В Switch-версию войдут последние обновления и улучшения, а также несколько наборов сценариев: Vikings, Poland, Australia и Persia&Macedon.

В игре будет кооперативный режим на четверых по локальной сети и два десятка разных стран, которые ждут своих руководителей. Заниматься, как и раньше, придется разными вещами: выстраивать отношения с соседями, плести интриги, воевать, развивать науку и искусство – в общем, вести человечество к светлому будущему.

Civilization VI
Скриншот из игры Civilization VI

Релиз издания для Nintendo Switch запланирован на 16 ноября. У 2K Games, напомним, амбициозные планы на студию Firaxis, так что одной лишь консольной версией стратегии сюрпризы явно не закончатся. Авторы Civilization сейчас работают над совершенно новым тайтлом и заглядываются на мобильный рынок. Надеемся, им удастся повторить успех своего хита и подарить геймерам еще один захватывающий цикл.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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