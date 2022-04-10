Знаменитый мем Coffin Dance продали за миллион долларов: четверть суммы пообещали передать ВСУ

Знаменитый мем Coffin Dance был продан на NFT аукционе за миллион долларов. Четверть из вырученной суммы планируют передать украинскому фонду "Вернись живым".

О том, что вирусный ролик с танцующими гробовщиками все же будет иметь нового владельца, стало известно 9 апреля. А проходил аукцион двумя днями раньше.

Заметьте Украинские художники выпустили серию NFT-иллюстраций со сценами смерти Путина

Потребовались долгие переговоры

Знаменитый мем из вирусного видео превратило NFT-токен украинское PR-агентство Zlodei Advertising. Идея возникла еще до полномасштабной войны, однако реализовать ее удалось только сейчас.

С PR-сообществом мы выставляем всю нашу мировую популярность на аукционе NFT. Наш мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers)

– написали в описании к видео.

Для того чтобы продажа стала возможной, пришлось вести долгие переговоры с менеджерами кенийского лейбла, которому принадлежали авторские права на оригинал ролика. Это стало буквально первой монетизацией самих героев мема, ведь раньше все деньги получал тот же лейбл.

Оригинал ставшего вирусным ролика: смотрите видео