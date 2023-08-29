"Знамя держится": украинские подразделения провели высадку на левобережье Херсонщины

Украинские военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы освободить родные земли из-под оккупации. К вечеру 29 августа стало известно, что наши подразделения провели высадку на левобережье Херсонщины.

Утром 29 августа сообщали, что наши защитники на Херсонщине подняли флаг Украины над дачами на левом берегу Днепра. Эта территория считается "серой зоной". А позже спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 24 Каналу подтвердила эту информацию.

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Флаг развевается на левобережье

Подняли его на одной из построек на территории садового кооператива "Дорожник". Собственно там наши защитники увидели флагшток и решили сделать для оккупантов важное предупреждение. Таким образом, они напоминают российским захватчикам, что скоро их выбьют с территории Украины.

Прапор України майорить на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео

Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны Юга приняли эстафету от ГУР "с их вояжем в Крым". Наши военные, чтобы поддержать местных жителей, находящихся более года под оккупацией, высадились на Левый берег. Они закрепили флаг Украины, чтобы подчеркнуть этим, что "мы не отдадим свои земли, это Украина, жители увидели это, наши ребята вернулись". Спикер подчеркнула, что "военные вернулись, флаг держится".

Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, продолжаем выбивать врага. Но для всех украинцев это – знак того, что мы – рядом, и мы – непременно будем, а для оккупантов это знак – что они на чужой земле, это – Украина, и им там нечего делать. Потерь среди наших воинов во время операции не было,

– отметила она.

Представитель ОК "Юг" напомнила об информационной тишине и том, что далеко не все можно рассказывать публично, чтобы не подвергать опасности наших защитников.

Какая ситуация на Левом берегу

Прежде Наталья Гуменюк отметила, что не стоит недооценивать врага. Нужно понимать, что там много как самих российских бойцов, так и их накопленных ими ресурсов. Собственно для этого существует контрбатарейная борьба, подчеркнула она.