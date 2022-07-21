Об этом 24 каналу на стриме рассказал украинский блоггер, допрашивающий военнопленных, Владимир Золкин. Во время разговора с Екатериной Соляр он привел военнопленного из ОРДЛО, которому 18 лет.

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Парень говорит, что лучший вариант для него – дождаться завершения войны, чтобы обменяли всех на всех. Но когда это произойдет – совершенно непонятно.

Золкин же вспомнил разговор с другим пленником. Видео с ним он пообещал обнародовать в ближайшие дни. Там мужчина готов был на все, чтобы больше никогда не воевать.

Если снова бросят на войну – отрублю пальцы

По словам Золкина, это был один из самых сознательных ответов. У мужчины спросили: "Что ты будешь делать, если тебя снова будут отправлять на войну". Он готов ко всему.

Мужчина объяснил, что работает мясником и знает, как расположены сухожилия. Он сказал, что просто отрубит себе несколько пальцев, чтобы его не отправили, – рассказал Золкин.

По его словам, это самый честный ответ, который он когда-либо слышал. Откупиться или отлежать в больнице таких людей не получится, ведь боевики шлют буквально всех на войну – и кривых, и косых, и слепых, и почти неходящих. А так мужчина отрубит себе несколько пальцев и не сможет больше стрелять.

Эксклюзивный стрим Екатерины Соляр с Владимиром Золкиным: смотрите видео

Напомним, росСМИ обнародовали количество россиян, отказавшихся идти воевать против Украины. По их данным, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 солдата не захотели участвовать в боевых действиях. Их якобы сейчас содержат вблизи Брянка Луганской области.