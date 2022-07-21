Про це 24 каналу на стрімі розповів український блогер, який допитує військовополонених, Володимир Золкін. Під час розмови із Катериною Соляр він привів військовополоненого з ОРДЛО, якому 18 років.

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Хлопець каже, що найкращий варіант для нього – дочекатися завершення війни, щоб обміняли всіх на всіх. Але коли це станеться – зовсім незрозуміло.

Золкін ж пригадав розмову з іншим полоненим. Відео з ним він пообіцяв оприлюднити найближчими днями. Там чоловік був готовий на все, щоб більше ніколи не воювати.

Якщо знову кинуть на війну – відрубаю пальці

За словами Золкіна, це була одна з найпритомніших відповідей. В чоловіка спиталися: "Що ти робитимеш, якщо тебе знову відправлятимуть на війну". Він готовий на все.

Людина пояснила, що працює м'ясником і знає, як розташовані сухожилля. Він сказав, що просто відрубає собі кілька пальців, щоб його не відправили, – розповів Золкін.

За його словами, це найчесніша відповідь, яку він коли-небудь чув. Відкупитися чи відлежати в лікарні в таких людей не вийде, адже бойовики шлють буквально всіх на війну – і кривих, і косих, і сліпих, і майже неходячих. А так чоловік відрубає собі кілька пальців і не зможе більше стріляти.

Ексклюзивний стрім Катерини Соляр з Володимиром Золкіним: дивіться відео

Нагадаємо, росЗМІ оприлюднили кількість росіян, які відмовилися йти воювати проти України. За їхніми даними, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1793 солдати не захотіли брати участь в бойових діях. Їх нібито зараз утримують поблизу міста Брянка Луганської області.