Сорвана крыша, повалены деревья, перевернуто авто: последствия непогоды на Львовщине – видео

На Львовщине в Золочеве 28 июля был ливень. В результате проливного дождя попадали деревья, сорвало крышу Народного дома, перевернулось авто. Последствия ликвидируют.

Непогода наделала вреда 28 июля. В сети опубликовали соответствующие фото и видео.

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Сорвало крышу с Народного дома

В Золочеве упала крыша с Дворца культуры имени Билозира. Ранее в 2019 году крышу уже срывало, но в другой части помещения. Там, где боксерский зал.



Упала крыша с Дворца культуры имени Билозира в Золочеве / Фото "Золочев.нет"

Как в Золочеве повалило крышу Народного дома: смотрите видео

Перевернулся автомобиль

Около 7:22 часов утра на автодороге Львов – Тернополь под Золочевом произошло ДТП. По предварительным данным, перевернулся автомобиль марки BMW.

Полиция сообщила СМИ, что все живы. Травмированных тоже нет.



Из-за непогоды в Золочеве перевернулся автомобиль / Фото "Золочев.нет"



Полиция говорит, что никто из людей не пострадал / Фото "Золочев.нет"

Нанесла много вреда

Также в Золочеве сорвало много накрытий, повалились деревья. Перевернулись мусорники, батут и другие вещи. Соответствующие фото и видео опубликовали в одном из телеграм-каналов Львова.

Последствия ливня в Золочеве на Львовщине: смотрите фото, видео

Непогода была во многих городах Львовщины

Как сообщает ЛОГА, в результате грозы 28 июля во Львовской области без света остались 44 населенных пункта. Известно, что 21 населенный пункт обесточен полностью, 23 – частично.

Чтобы ликвидировать непогоду, привлекли 82 работников и 37 единиц спецтехники.

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