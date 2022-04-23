В Золочевской общине на Харьковщине 2 мужчин подорвались на мине: оба погибли

В результате взрыва противотанковой мины в Золочевской общине двое мужчин получили ранения, несовместимые с жизнью.

О двух мужчинах, которые подорвались на мине, сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Погибшим было около 30-ти лет.

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По его словам, во второй половине дня 23 апреля мужчины отправились в село Черноглазовка, чтобы посетить мать одного из них.

На дамбе наехали на противотанковую мину. Погибли на месте, машину разнесло на куски. Оккупанты недавно отходили из этого села, могли оставить (мины – ред.),

– отметил Коваленко.

Оккупанты обстреляли Золочевскую общину

Он также рассказал, что утром 23 апреля российские оккупанты обстреляли село Калиново Золочевской общины. В результате обстрела два дома полностью разрушены. В самом Золочеве в результате артиллерийской атаки значительных разрушений нет, повреждено 4 – 5 домов.

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