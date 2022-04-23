Про двох чоловіків, які підірвались на міні, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Загиблим було близько 30-ти років.

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За його словами, у другій половині дня 23 квітня чоловіки вирушили в село Чорноглазівка, аби навідати матір одного із них.

На греблі наїхали на протитанкову міну. Загинули на місці, машину рознесло на шматки. Окупанти нещодавно відходили з цього села, могли залишити (міни – ред.),

– зазначив Коваленко.

Окупанти обстріляли Золочівську громаду

Він також розповів, що вранці 23 квітня російські окупанти обстріляли село Калинове Золочівської громади. Внаслідок обстрілу два будинки повністю зруйновані. У самому Золочеві внаслідок артилерійської атаки значних руйнувань немає, пошкоджено 4-5 будинків.

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