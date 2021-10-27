"Золото наше": у пропагандистов Кремля пылает из-за решения Амстердама
Источник:Телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Ожидаемо, но в России не могут спокойно принять решение суда Амстердама по поводу "скифского золота". Российские пропагандисты включили режим обделенных "жертв".
Так, печально известная Ольга Скабеева заявила, что "скифское золото" лежало в русской земле, следовательно, принадлежит России. Решению Нидерландов передать золото в Киев она посвятила часть своей пропагандистской передачи.
Напомним Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине
"Зеленский – главный скиф, кукарекающий в твиттере"
С самого начала своего рассказа Ольга Скабеева отметила, что золото – "наше, крымское". Бесценная коллекция, как она подчеркнула, сотни лет лежала в "русской, крымской земле". Решение амстердамского суда она назвала "русофобским и чисто политическим".
То, как украинские власти прокомментировали выигрыш в суде, Скабеева высмеяла. К примеру, Владимира Зеленского назвала "главным скифом". Заявление же, которое он написал, она назвала претенциозным.
Главный украинский скиф, ну то есть Зеленский, уже кукарекает в твиттере, что это только начало и первая имиджевая победа над агрессором,
– сказала пропагандистка.
Подробнее Вернем и Крым, – Зеленский о решении суда по "скифскому золоту"
Реакция российских пропагандистов на решение суда Амстердама: смотрите видео
Главное о возвращении "скифского золота" в Украину
- Выставку из экспонатов сформировали в 2013 году – ценности отвезли на показ сначала в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам.
- Экспозиция должна была продлиться до августа 2014 года, однако в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма драгоценности оставили в Нидерландах.
- Там заявили, что вопрос, кому именно возвращать ценности – Украине или подконтрольным России музейщикам в Крыму – должен решить суд.
- В декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил, что коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма Россией, нужно вернуть в Киев. Но с этим решением не согласились крымские музеи и подали апелляцию.
- 26 октября суд Амстердама окончательно постановил вернуть золото Киеву.
Скифское золото вернется в Украину / Инфографика 24 канала