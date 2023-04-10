Как россияне распространили фейк о "золотом поезде" Зеленского

В сети активно обсуждают поезд, по которому президент Владимир Зеленский ездил в Польшу. Российские пропагандисты уже успели "нажиться" на фото поезда, описывая его как "золотой".

Однако аналитики Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему это манипуляция. Прежде всего, следует понимать, что поезд – это не собственность президента.

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Как манипулируют российские пропагандисты

Российские СМИ пытаются предоставить информацию так, что якобы у президента Украины есть десять "золотых" VIP-поездов, и одним из них на прошлой неделе он ездил в Польшу.



Как россияне распространили манипуляцию о "золотом вагоне" Зеленского / Скриншот российские соцсети

Это фейк

На самом деле, этот "золотой" вагон – не собственность Зеленского. Такие вагоны для более комфортных перевозок по Украине предоставляет "Укрзалізниця",

– объяснили журналисты.

Отмечают, что услугами такого VIP-вагона могут воспользоваться все желающие, заплатив за билет.

Так, поездка из Киева в Одессу в ноябре 2021 года стоила 24 тысяч гривен, об этом писали украинские СМИ.

Это вагоны "Укрзализныци": на них можно купить билет

Перевозчик предлагает в своем ассортименте несколько вагонов с повышенным комфортом. Заказать вагоны-салоны можно из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра.

В VIP-вагонах есть кухня, большой санузел, просторное спальное купе и большой зал для переговоров. Кроме того, они оборудованы специальными купе для охраны и служебного персонала.

информация о том, что "золотой" вагон якобы принадлежит Зеленскому и "таких вагонов у него в общей сложности десять" является очередной ложью пропаганды врага.