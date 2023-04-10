Однак аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому це маніпуляція. Передусім варто розуміти, що потяг – це не власність президента.

До теми Справжній готель на колесах: польські ЗМІ показали потяг, на якому пересувається Зеленський

Як маніпулюють російські пропагандисти

Російські ЗМІ намагаються подати інформацію так, що нібито президент України має десять "золотих" VIP-потягів, і одним із них минулого тижня він їздив до Польщі.



Як росіяни поширили маніпуляцію про "золотий вагон" Зеленського / Скриншот російські соцмережі

Це фейк

Насправді цей "золотий" вагон – не власність Зеленського. Такі вагони для комфортніших перевезень Україною надає "Укрзалізниця",

– пояснили журналісти.

Наголошують, що послугами такого VIP-вагону можуть скористатися всі охочі, заплативши за квиток.

Так, поїздка з Києва до Одеси у листопаді 2021 року коштувала 24 тисячі гривень, про це писали українські ЗМІ.

Це вагони "Укрзалізниці": на них можна купити квиток

Перевізник пропонує у своєму асортименті кілька таких вагонів із підвищеним комфортом. Замовити вагони-салони можна з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра.

У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе та великий зал для переговорів. Крім того, вони облаштовані спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

Таким чином, інформація про те, що "золотий" вагон нібито належить Зеленському і"«таких вагонів у нього загалом десять" є черговою брехнею пропаганди ворога.