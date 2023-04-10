Однак аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому це маніпуляція. Передусім варто розуміти, що потяг – це не власність президента.
До теми Справжній готель на колесах: польські ЗМІ показали потяг, на якому пересувається Зеленський
Як маніпулюють російські пропагандисти
Російські ЗМІ намагаються подати інформацію так, що нібито президент України має десять "золотих" VIP-потягів, і одним із них минулого тижня він їздив до Польщі.
Як росіяни поширили маніпуляцію про "золотий вагон" Зеленського / Скриншот російські соцмережі
Це фейк
Насправді цей "золотий" вагон – не власність Зеленського. Такі вагони для комфортніших перевезень Україною надає "Укрзалізниця",
– пояснили журналісти.
Наголошують, що послугами такого VIP-вагону можуть скористатися всі охочі, заплативши за квиток.
Так, поїздка з Києва до Одеси у листопаді 2021 року коштувала 24 тисячі гривень, про це писали українські ЗМІ.
Це вагони "Укрзалізниці": на них можна купити квиток
Перевізник пропонує у своєму асортименті кілька таких вагонів із підвищеним комфортом. Замовити вагони-салони можна з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра.
У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе та великий зал для переговорів. Крім того, вони облаштовані спеціальними купе для охорони та службового персоналу.