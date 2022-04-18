В Золотом от обстрелов оккупантов погибли 2 человека, еще 4 жителя ранены
18 апреля 2022 , 07:56Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Оккупанты снова обстреляли Золотое в Луганской области. Они убили 2 человек и еще 4 человек ранили.
Также российские оккупанты повредили несколько домов в Золотом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 18 апреля.
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По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое,
– говорится в сообщении.
В результате обстрелов загорелись еще два дома в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.
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