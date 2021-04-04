В зоне ООС во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый. Это произошло 4 апреля.

В Волынской ОГА сообщили, что до призыва на контракт в 2018 году боец ​​жил в Луцке. Там отметили, что это – невосполнимая потеря.

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Что известно о погибшем

Родился в 1976 году. Был младшим сержантом, старшим механиком-водителем.

Был разведенным, у него остались сыновья Максим и Павел.

В Луцке также проживают мать и сестра погибшего бойца.

Обратите внимание! В ООС пока не комментировали эту информацию. 24 каналу пока не удалось связаться с пресс-службой Операции. Вероятно, смерть бойца может быть небоевой потерей.

Погиб еще один военный с Волыни

Вчера, 3 апреля, на взрывном устройстве на Донбассе взорвался житель Сергей Сулима. Он служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.

В ОГА также сообщили, что хоронить обоих военнослужащих, вероятно, будут на Волыни. Однако пока дата прибытия их тел еще не известна.