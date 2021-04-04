В зоне ООС погиб украинский защитник Андрей Горлатый
В зоне ООС во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый. Это произошло 4 апреля.
Источник:Волынская ОГА
В Волынской ОГА сообщили, что до призыва на контракт в 2018 году боец жил в Луцке. Там отметили, что это – невосполнимая потеря.
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Что известно о погибшем
- Родился в 1976 году. Был младшим сержантом, старшим механиком-водителем.
- Был разведенным, у него остались сыновья Максим и Павел.
- В Луцке также проживают мать и сестра погибшего бойца.
Погиб еще один военный с Волыни
Вчера, 3 апреля, на взрывном устройстве на Донбассе взорвался житель Сергей Сулима. Он служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.
В ОГА также сообщили, что хоронить обоих военнослужащих, вероятно, будут на Волыни. Однако пока дата прибытия их тел еще не известна.
Потери Украины на Донбассе: что известно?
С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но российские наемники игнорируют договоренности. С начала 2021 года на Донбассе погибли 27 защитников Украины.
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