У зоні ООС під час проходження служби загинув український військовий, молодший сержант Андрій Горлатий. Це сталося 4 квітня.

У Волинській ОДА повідомили, що до призову на контракт у 2018 році боєць жив у Луцьку. Там наголосили, що це – непоправна втрата.

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Що відомо про загиблого

Народився у 1976 році. Був молодшим сержантом, старшим механіком-водієм.

Був розлученим, у нього залишилися сини Максим і Павло.

У Луцьку також проживають мати та сестра загиблого бійця.

Зверніть увагу! В ООС поки не коментували цю інформацію. 24 каналу наразі не вдалося зв'язатися з пресслужбою Операції. Ймовірно, смерть бійця може бути небойовою втратою.

Загинув ще один військовий з Волині Вчора, 3 квітня, на вибуховому пристрої на Донбасі підірвався лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.