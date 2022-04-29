В зоне ООС украинцы сбили самолет, 7 беспилотников и уничтожили много вражеской техники

Украинские военные не оставляют шансов российским оккупантам в зоне Операции Объединенных сил. Только за сутки наши защитники сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников.

Группировка ООС отбила 14 атак врага

В пресс-службе ООС рассказали о ситуации на Донецком и Луганском направлениях. Сообщается, что за 29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил отбили сразу 14 атак врага.

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Украинские бойцы не только остановили атаки оккупанта, но и нанесли российским военным немалые потери. В частности, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет и 7 беспилотников оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили:

11 танков;

7 артиллерийских систем;

27 единиц бронированной техники;

одну боевую бронированную машину;

14 автомобилей врага.

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Российское командование после фиаско на Севере перебрасывает войска на Восток. Перед оккупантами стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также войска агрессора безуспешно пытаются взять в кольцо украинских защитников. Только в течение 29 апреля ВСУ смогли ликвидировать на Востоке более 170 оккупантов.

Из-за неудач в боях против украинских военных россияне обстреливают гражданских. Также войска агрессора на временно оккупированных территориях похищают мужчин призывного возраста.

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