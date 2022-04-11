В зоне ООС украинские воины отбили 6 атак России: уничтожили более 40 единиц техники

Военнослужащие из группировки Объединенных сил в настоящее время успешно отбили 6 атак российского оккупанта. Наши защитники нанесли значительные потери врагу.

В частности россияне потеряли танки, бронированные машины, артиллерийские системы и даже несколько вертолетов.

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Потери России в зоне ООС 11 апреля:

4 танки,

5 единиц бронированной техники,

26 автомобилей,

8 артиллерийских систем.

Достижения противовоздушной обороны

Кроме этого, сейчас подразделения противовоздушной обороны сбили над Донбассом 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата врага.

Наши защитники продолжают защищать украинские земли на Донецком и Луганском направлениях.

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