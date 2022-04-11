В зоне ООС украинские воины отбили 6 атак России: уничтожили более 40 единиц техники
11 апреля 2022 , 22:19Читати новину українською
Источник:Операция Объединенных сил
Военнослужащие из группировки Объединенных сил в настоящее время успешно отбили 6 атак российского оккупанта. Наши защитники нанесли значительные потери врагу.
В частности россияне потеряли танки, бронированные машины, артиллерийские системы и даже несколько вертолетов.
К теме Украинские воины отбили крупную атаку врага: уничтожили сотню россиян и много техники
Потери России в зоне ООС 11 апреля:
- 4 танки,
- 5 единиц бронированной техники,
- 26 автомобилей,
- 8 артиллерийских систем.
Достижения противовоздушной обороны
Кроме этого, сейчас подразделения противовоздушной обороны сбили над Донбассом 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата врага.
Наши защитники продолжают защищать украинские земли на Донецком и Луганском направлениях.
Вас может заинтересовать данные об огромных потерях врага состоянию на 11 апреля: смотрите видео