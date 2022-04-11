Зокрема росіяни втратили танки, броньовані машини, артилерійські системи та навіть кілька вертольотів.

До теми Українські воїни відбили велику атаку ворога: знищили сотню росіян та багато техніки

Втрати Росії в зоні ООС 11 квітня:

4 танки,

5 одиниць броньованої техніки,

26 автівок,

8 артилерійських систем.

Досягнення протиповітряної оборони

Окрім цього, нині підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати ворога.

Наші захисники продовжують боронити українські землі на Донецькому та Луганському напрямках.

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