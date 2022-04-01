В зоне отчуждения заметили вражеский танк, который двигался в Чернобыль
1 апреля 2022 , 15:02Читати новину українською
Источник:ЧАЭС
Российские войска покинули Зону отчуждения 31 марта. Однако сегодня там заметили вражеский танк, который двигался в направлении Чернобыля.
После того, как оккупанты покинули территорию ЧАЭС, персонал станции взял под контроль промышленную площадку. Однако, очевидно, один российский танк "заблудился".
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Российский танк заметили на территории Зоны отчуждения около 7:00 1 апреля. Он ехал в направлении Чернобыля.
Радиационный фон на территории ЧАЭС остается в норме, оборудование также работает исправно. За ядерную и радиационную безопасность станции сейчас отвечает персонал, который на смене с 20 марта.
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