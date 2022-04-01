В зоне отчуждения заметили вражеский танк, который двигался в Чернобыль

Российские войска покинули Зону отчуждения 31 марта. Однако сегодня там заметили вражеский танк, который двигался в направлении Чернобыля.

После того, как оккупанты покинули территорию ЧАЭС, персонал станции взял под контроль промышленную площадку. Однако, очевидно, один российский танк "заблудился".

Интересно В Славутиче оккупанты воруют картофель с местных складов

Российский танк заметили на территории Зоны отчуждения около 7:00 1 апреля. Он ехал в направлении Чернобыля.

Радиационный фон на территории ЧАЭС остается в норме, оборудование также работает исправно. За ядерную и радиационную безопасность станции сейчас отвечает персонал, который на смене с 20 марта.

Интересно – замглавы МВД о ситуации в Чернобыльской зоне: смотрите видео