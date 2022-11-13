Неоднократно судим: что известно о директоре крымского зоопарка, похитившего енота в Херсоне

Похититель животных из херсонского зоопарка Олег Зубков был неоднократно судим. И после ряда скандалов оккупанты все равно позволили ему руководить крымским зоопарком.

Животных из Херсона похитил владелец крымского зоопарка и основатель парка львов "Тайган" Олег Зубков. Он был неоднократно судим. По последнему делу был осужден оккупантами на 2 года, пишет 24 канал.

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Что известно о директоре крымского зоопарка

Зубков – бывший регионал, после оккупации Крыма Россией пошедший на сотрудничество с россиянами и вступивший в ряды партии "Единая Россия".

11 декабря 2015 года Белогорский районный суд оккупационных властей признал его виновным в избиении своего подчиненного. Поэтому Зубкова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Последнее дело против Зубкова – нападение льва на ребенка. Его осудили на 2 года и 4 месяца, но тот подал апелляцию, заявив, что судья должен ему 30 тысяч долларов и, по заявлению депутата Госдумы и жены Николая Платошкина Анжелики Глазковой, употреблял наркотики.

27 октября 2022 года коллаборанта отпустили из СИЗО. Прошло чуть больше недели и Зубков уже оказался в Херсоне, чтобы вывозить животных из зоопарка во временно оккупированный Крым.

Зубков сам показал видео, как ворует енотов в Херсонском зоопарке

В своем канале Олег Зубков показал, как похищал енотов, ламу и ишака в херсонском зоопарке. Это не понравилось даже его поклонникам, которые сказали, что "не ожидали" такого от него.

К слову, енот-герой сопротивлялся и даже укусил своего похитителя. Однако он схватил его за хвост и все же посадил в переноску. На процесс больно смотреть, животное хваталось за ветку лапками, лишь бы его не трогали.

Зубков ворует енотов из зоопарка Херсона: смотрите видео

Что известно о мародерстве россиян в херсонском зоопарке

Однако россияне вывезли из Херсона в Крым не одного енота, а 7. Также вместе с ними похитили: 2 волчиц, ламу, ослицу, павлинов, цесарок и фазанов.

После побега россиян из Херсона воровством енота похвасталась российская блоггерша Анна Долгарева. Она сказала, что "единственная хорошая новость" с Херсонского направления это то, что ее друг украл енота из местного зоопарка. Известно, что она дружит с Зубковым.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что российские оккупанты забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции херсонского зоопарка. И делалось это по приказу российского командования.

Еще 5 ноября Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать" из Херсона в Крым согласно распоряжению так называемого "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо. Впоследствии у него хватило наглости или смелости обнародовать соответствующее видео.

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