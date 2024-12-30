В Хорватии состоялись выборы президента: лидирует нынешний пророссийский лидер Миланович

На выборах президента в Хорватии лидируют пророссийские силы. Первое место занял нынешний глава страны Зоран Миланович.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на izbory.hr.

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Что известно о результатах первого тура в Хорватии

Так, после подсчета 100% голосов действующий президент Зоран Миланович набрал 49,09% голосов. Его главный конкурент от правящей партии "Хорватский демократический союз" бывший министр науки Драган Приморац получил 19,35%.

То есть Милановичу не удалось получить абсолютное большинство голосов избирателей. В стране уже запланировали второй тур выборов – его проведут 12 января.

Другие кандидаты в президенты, такие как Мария Селак Распудич и Иванна Кекин, набрали менее 10%.

Явка избирателей на первом туре выборов президента составила чуть более 46%.

Заметим, во время выборов 2019 года Зоран Миланович набрал в первом туре 29,55% голосов. Его противница – тогдашняя президент Колинда Грабар-Китарович, – набрала 26,65%.