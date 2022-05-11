"Зрелище, на которое можно смотреть вечно": защитники Николаева показали, как пылает техника врага
Украинские воины из Николаева продолжают наносить ежедневные удары по вражеским войскам. Так, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила российскую технику вместе с оккупантами.
На странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке показали красноречивое видео техники захватчиков в огне. На это зрелище можно смотреть вечно, подчеркнули десантники.
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Служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины поделились видеозаписью, на которой видно, как могучие украинские воины уничтожают российских оккупантов вместе с их военной техникой.
Очень хорошо горит боевая машина врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Каждый оккупант, приехавший в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останется на нашей священной земле!
– отмечают десантники.
Видео результатов точной работы николаевских десантников можно просмотреть по ссылке.
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