Зрікається мільйонних активів: чим здивувала нова декларація ректора КПІ

Не минуло й півроку, як у Київському політехнічному інституті оговталися та забажали спростування фактів, викладних у розслідуванні ЦРУ про університетські тендерні схеми.

Отже, КПІ імені Ігоря Сікорського здивував нас несподіваним повідомленням. ВНЗ офіційно вимагає спростувати нібито "неправдиву" інформацію, викладеному у розслідуванні "ЦРУ" про схеми та родинні підряди в окремо взятому університеті.

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Заява підписана першим проректором паном Якименком 29 березня. На переконання представників КПІ, інформація з розслідування нанесла закладу шкоди, зокрема зірвався важливий контракт на 40 мільйонів гривень.

Лист спромоглися написати саме зараз, хоча саме розслідування вийшло ще у жовтні 2018 року. Нікого не дивує, що ставати на захист репутації якось трохи запізно? А, може, просто увесь цей час вигадували, як зачистити сліди?

У чому полягає суть розслідування

Загалом було дві серії – про внутрішні схеми та родинні підряди проректора Ковальова, які освоювали кошти на ремонтах в університеті, а також про тотальну забудову комерційними ЖК земель КПІ нібито в обмін на обіцянку забудовників довести до ладу один гуртожиток.

В той час, як комерційні висотки навколо КПІ зростають як гриби, а багатостраждальний студентський гуртожиток забудовники роками передають із рук в руки як естафетну паличку.

Друга серія – про незадекларовану американську нерухомість ректора КПІ Михайла Згуровського та бізнес-імперію у Чорногорії.



Ректор КПІ Михайло Згуровський

Як йдеться у листі, опублікованому на офіційному сайті КПІ імені Сікорського, бухгалтерія університету прозора та ідеальна, що підтвердила Держаудитслужба. Тож припущення журналістів – необґрунтовані. Оплачений самим університетом "незалежний аудит" самих же себе, проведений однією зі столичних юридичних фірм, також порушень не виявив.

Тобто виходить, що аудитори не помітили або вирішили вважати нормою факт про те, що впродовж кількох років багатомільйонні університетські підряди систематично віддавалися фірмам дружини та брата проректора з адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова. За сумісництвом він ще й був головою тендерного комітету.

Таке собі ТОВ "Грін Тех", що освоїло 10 мільйонів гривень, а його клон "Акмігран" – 5 мільйонів, які мають спільні телефони, адреси та одного директора на двох – Андрія Броварника, екс-виконроба КПІ – то теж вигадка журналістів?

Нагадаємо, згаданий "Грін Тех" заснував сам проректор Ковальов у 2012 році. Те, що в бухгалтерах там значилась дружина проректора – теж випадковий збіг?

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Ще одне ТОВ "Новобуд-3" заробило на ремонтах в КПІ близько трьох мільйонів гривень. Власником та директором цієї фірми виявився рідний брат проректора та голови тендерного комітету Микола Ковальов. Можливо, запізніла вимога спростувати інформацію з журналістського розслідування пов'язана із виборами ректора в КПІ, які відбудуться у квітні?

Про свіжу декларацію ректора КПІ

До, речі чинний ректор Михайло Згуровський напередодні подав свіженьку декларацію, яка багато чим здивувала. По-перше, з декларації зникла дружина пана ректора Тетяна Померанцева.



Дружина ректора КПІ Тетяна Померанцева

Саме через неї нам вдалося віднайти активи Згуровських у США, а згодом вийти й на чорногорський бізнес батька та сина Згуровських. Йдеться про інвестиційно-будівельну компанію Sky Development у Чорногорії в місті Нікшич. Вона продає нерухомість у мальовничих куточках Балканських гір.

У свіжій декларації ми не знайшли цієї чорногорської компанії. Можливо, тому що пан ректор поспіхом після публікації нашого розслідування викреслив себе з реєстрів і за лічені дні відписав усе синові?

Але ж електронні реєстри та скріншоти пам'ятають усе. Просто так зректися мільйонних активів не вдасться. До речі, як би пан Згуровський не зрікався чорногорського бізнесу, походження грошей на інвестиції в який все ж таки хотілося б пояснити, ми знайшли ще одне підтвердження його приналежності ректору КПІ.

Зазначу, що це стало можливим завдяки нашим колегам з журналістської мережі OCCPR та NGO Mans. Це – унікальний документ, скан довіреності, виданої самим паном Згуровським пану Жельці Ракочевічу на представництво його фірми Sky Development в Чорногорії.

У документі зазначено, що Згуровський – засновник компанії, є його фірмовий підпис

Та схоже ректор КПІ й надалі говоритиме, що не має стосунку до будівельного бізнесу в Чорногорії. Адже саме зараз юридично головує у фірмі його син. А Михайло Захарович отримує лише дивіденди із задекларованих "понад 55 винаходів". То, можливо, НАЗК варто звернути увагу й на свіжу декларацію ректора. Хоча, який вже сенс. Ще ж навіть не завершена перевірка попередньої.

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Відповідальність за незаконне збагачення вже скасував Конституційний суд, а за невірогідні дані в декларації передбачена хіба легка адміністративна відповідальність – штраф.

Та на порядку денному – вибори. І не лише Президента, а й ректора КПІ – теж, до речі, такої собі держави у державі. І от незмінний фаворит ректорських перегонів, звісно, Михайло Захарович. Тож ми щиро бажаємо усім претендентам чесної гри.