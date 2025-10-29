Он подчеркнул в эфире 24 Канала, что донатит не ради призов, а для поддержки защитников Украины, и его семья постоянно приобщается к сборам. Александр уже получил свой подарок.

Как донат может стать частью большого дела?

Мужчина отметил, что для него важно быть уверенными, что каждая пожертвованная гривна пойдет на дело, где она действительно нужна.

Его отец, который много лет живет в Испании, координирует их семейные донаты и призывает – "донать" или "добавь еще немного".

Когда я делал донаты, то не думал о выигрыше. Для меня это не о призах, а о поддержке тех, кто защищает сейчас Украину. Моя семья постоянно поддерживает сборы, особенно те, касающиеся бригад знакомых или действующих на национальном уровне,

– отметил Александр.

Александр сказал, что не ожидал победы, но когда выиграл – почувствовал что его донат стал частью большого дела. Также он убежден, что помогать надо пока идет война.

В общем Александр Браславский в течение всего сбора задонатил 1 600 гривен.

Обратите внимание! Ведущие 24 Канала Анастасия Норицына и Альбина Подгорняк собирают на пять комплексов РЭБ для Сумского пограничного отряда, который защищает Сумщину. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и больше разыграют новый крутой iPhone 16 256GB. Цель сбора – 420 000 гривен. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке.

Что известно о сборах Фонда 24?

Фонд 24 более десяти лет помогает Вооруженным Силам Украины в борьбе против российской агрессии. Благодаря поддержке неравнодушных людей удается регулярно закрывать сборы и передавать на фронт все необходимое для военных.

Всего фонд реализовал более 200 сборов на сумму более 102 миллионов гривен. Каждое пожертвование становится вкладом в общее дело – поддержку украинских защитников и защиту независимости страны.