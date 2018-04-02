Зритель со шлемом напал на актера во время "Страстей Христовых": курьезное видео

В бразильском городе Нова-Артс в пятницу, 30 марта, зритель выбежал из зала и ударил актера, игравшего римского солдата, шлемом. Это произошло во время показа драмы "Страсти Христовы" по библейским мотивам.

Об этом сообщает The Independent.

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Мужчина набросился на солдата во время сцены распятия. Постановка "Страстей Христовых" проходила на городской площади, за ней наблюдали около 1000 человек. Прежде чем напасть, мужчина выкрикнул, что "не позволит Иисусу умереть".

Издание информирует, что мужчина употреблял наркотики и у него есть проблемы с психическим здоровьем.

Актер, игравший роль римского солдата, не получил тяжелых травм. После короткого перерыва он продолжил играть в спектакле. Правоохранители пока расследуют это событие.

К слову, по случаю католической Пасхи Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), назвав Пасху "праздником нашего спасения и Божьей любви к нам".