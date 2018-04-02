Глядач з шоломом напав на актора під час "Страстей Христових": курйозне відео

У бразильському місті Нова-Артс у п'ятницю, 30 березня, глядач вибіг з зали і вдарив актора, який грав римського солдата, шоломом. Це сталося під час показу драми "Страсті Христові" за біблійними мотивами.

Про це інформує The Independent.

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Чоловік накинувся на солдата під час сцени розп'яття. Постановка "Страстей Христових" відбувалася на міській площі, за нею спостерігали близько 1000 людей. Перш ніж здійснити напад, чоловік викрикнув, що "не дозволить Ісусу померти".



Видання інформує, що чоловік вживав наркотики і у нього є проблеми з психічним здоров'ям.



Актор, який грав роль римського солдата, не отримав важких травм. Після короткої перерви він продовжив грати у виставі. Правоохоронці наразі розслідують цю подію.

До слова, з нагоди католицького Великодня Папа Римський Франциск звернувся до пастви з традиційним посланням і благословенням Urbi et Orbi ("Місту і Світу"), назвавши Великдень "святом нашого спасіння і Божої любові до нас".