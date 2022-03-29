"Сравнять с землей от востока до запада": очередное доказательство военных преступлений врага

Россия ежедневно массово нарушает законы и обычаи войны на Украине. СБУ перехватила очередное доказательство того, что оккупанты совершают геноцид украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись между двумя офицерами российской армии. Один из них отдавал приказы другому полностью уничтожить три украинских села вместе с гражданскими в Сумской области.

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Разговор оккупантов

Военные преступления совершали офицеры оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник". По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии, полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Из разговора слышно, что рашистский убийца "Венец" отдает приказ уничтожить украинскую деревню: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны".

"Ратник", в свою очередь, жалуется на сопротивление ВСУ и докладывает своему командиру: "Сейчас влупил туда, откуда могут бить (украинские силы огнем – ред. 24 канал). Там жилые кварталы. Они сейчас обидятся и будут работать".

"Венец" при этом отвечает прямым указанием уничтожить еще два украинских села. К слову, в СБУ подчеркивают, что сделают все возможное, чтобы рашисты ответили за совершенные преступления.

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