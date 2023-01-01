Едва успевали перезаряжать NASAMS: Воздушные силы рассказали об отражении атаки вражеских дронов

Украинским воинам удается с молниеносной скоростью осваивать вооружение, переданное западными партнерами. В частности, стало известно, что во время последней новогодней атаки ВСУ расправились с враждебными воздушными целями с помощью норвежских ЗРК NASAMS.

В последнем военном пакете помощи от США говорится, в частности, о том, что ВСУ вскоре получат 8 зенитно-ракетных установок NASAMS. Со слов спикера Воздушных Сил Юрия Игната, понятно, что западным партнерам переживать не следует – нашим защитникам удается достаточно быстро учиться сбивать вражеские ракеты и дроны с помощью новейшего оружия. Кстати, сказал об этом спикер в эфире национального телемарафона после очередной российской атаки на Украину.

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Россиянам не удалось уничтожить энергосистему в ночь на 1 января

По словам Игната, украинское небо действительно находилось под надежной защитой. Наши военные стояли на страже мирной жизни людей в тылу даже в ночь на начало нового 2023 года. Важно, что многие иранские дроны-камикадзе и крылатые ракеты были сбиты с помощью западного вооружения.

Хочется отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что такого уникального опыта применения этих ЗРК, по-видимому, нет ни одной страны в мире. Собственно, наши защитники во время ведения боя перезаряжали комплексы и уничтожали воздушные цели – это звучит как фантастика.

Украине нужно большее вооружение

Однако была в речи Игната и ложка дегтя в этой бочке меда. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нашим военным нужно больше оружия от союзников, чтобы увереннее чувствовать себя на поле боя. Хотя и следует сказать, что ракет у нас достаточно, а самих ЗРК – нет.

При ведении боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит, что у нас просто их мало. Ракеты есть, а самих ЗРК нам нужно больше,

– подчеркнул говорящий.

Напомним, после очередной массированной атаки в новогоднюю ночь спикер Воздушных Сил констатировал, что ВСУ удалось ликвидировать 45 беспилотников, которые россиянам предоставляет Иран. В командовании украинской армии также подчеркнули, что оккупантам не удалось испортить праздник украинцам – они зря надеялись, что оставят нас без света сразу в начале нового года.