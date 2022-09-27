Подготовка к передаче NASAMS продолжается: в Воздушных силах рассказали о процессе

Украина получит зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Они должны ликвидировать вражеские самолеты, крылатые ракеты и БПЛА.

Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает 24 канал.

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"Наши военнослужащие часто общаются с нашими партнерами, изучают технику, которая вскоре будет поставлена на вооружение, процесс продолжается... Такой тип вооружения – это тяжелое вооружение противовоздушной обороны. Оно просто так за 1 – 2 дня не передается", – сказал Игнат.

В чем мощность NASAMS

По словам спикера, Украине сначала передадут 2 батареи NASAMS. Один такой образец вооружения может иметь до 8 пусковых установок, командный пункт, радар, который будет видеть цели. Игнат подчеркнул, что на дипломатическом уровне следует продолжать просить об этом вооружении.

Батарея NASAMS – это практически наш дивизион, это до 8 установок. Сначала будет 2 батареи, – сказал Игнат.

Он добавил, что россияне пытаются уничтожить ПВО и артиллерию Украины, поскольку именно это наносит им сокрушительные поражения. Оккупанты приобрели беспилотники-камикадзе Shahed-136.

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