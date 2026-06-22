После мощных ударов ВСУ: россияне стянули дополнительные "Панцири" возле Московского НПЗ, – СМИ

После двух успешных ударов украинских беспилотников по Московскому нефтеперерабатывающему заводу российские военные начали усиливать его противовоздушную оборону. Теперь количество "Панцирей" на квадратный метр в этом районе буквально зашкаливает.

Об этом пишет Defense Express.

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Что происходит вокруг Московского НПЗ с ПВО?

В издании напомнили, что Московский НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля и находится под защитой нескольких эшелонов ПВО. Несмотря на это, украинским дронам удалось дважды поразить объект.



Позиции ПВО вокруг и в центре Москвы / Фото Defense Express

После второго удара российская сторона начала перебрасывать в район завода дополнительные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В частности, один из них заметили в нескольких сотнях метров от предприятия.

Аналитики Defense Express, изучив доступные видеоматериалы, пришли к выводу, что вблизи Московского НПЗ развернули как минимум 3 дополнительных комплекса "Панцирь" различных модификаций. Они расположены на возвышенностях вблизи съездов с Московской кольцевой автодороги менее чем в километре от территории завода.



Где расположены новые ЗРК "Панцирь" возле Московского НПЗ / Фото Defense Express

Таким образом, по оценкам издания, в настоящее время непосредственно возле предприятия могут находиться как минимум 4 комплекса "Панцирь". Не исключается, что часть средств ПВО могла быть переброшена с других направлений, что потенциально ослабило защиту других важных объектов в России.



"Панцири" защищают Московский НПЗ / Фото Defense Express

В Defense Express также отмечают, что после последних атак Московский НПЗ, по имеющейся информации, прекратил работу. До ударов предприятие могло перерабатывать до 11 миллионов тонн нефти в год, обеспечивая около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% – в дизельном топливе.

Кроме того, завод является одним из ключевых поставщиков авиационного топлива для московских аэропортов.

Напомним, утром 22 июня в Москве и области вновь поступали жалобы на атаки дронов. По словам мэра Сергея Собянина, на подлете к российской столице якобы было сбито несколько десятков беспилотников.