Про це пише Defense Express.

До теми Під Москвою продовжують встановлювати ППО на дахах багатоповерхівок

Що відбувається навколо Московського НПЗ із ППО?

У виданні нагадали, що Московський НПЗ розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля та перебуває під захистом кількох ешелонів ППО. Попри це, українським дронам вдалося двічі вразити об'єкт.



Позиції ППО навколо та у середині Москви / Фото Defense Express

Після другого удару російська сторона почала перекидати до району заводу додаткові зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир". Зокрема, один із них помітили за кілька сотень метрів від підприємства.

Аналітики Defense Express, вивчивши доступні відеоматеріали, дійшли висновку, що поблизу Московського НПЗ розгорнули щонайменше 3 додаткові комплекси "Панцир" різних модифікацій. Вони розташовані на підвищеннях поблизу з'їздів із Московської кільцевої автодороги менш ніж за кілометр від території заводу.



Де розташовані нові ЗРК "Панцир" біля Московського НПЗ / Фото Defense Express

Таким чином, за оцінками видання, наразі безпосередньо біля підприємства можуть перебувати щонайменше 4 комплекси "Панцир". Не виключається, що частина засобів ППО могла бути перекинута з інших напрямків, що потенційно послабило захист інших важливих об'єктів у Росії.



"Панцирі" захищають Московський НПЗ / Фото Defense Express

У Defense Express також зазначають, що після останніх атак Московський НПЗ, за наявною інформацією, припинив роботу. До ударів підприємство могло переробляти до 11 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи близько 40% потреб Москви в бензині та 50% – у дизельному пальному.

Крім того, завод є одним із ключових постачальників авіаційного пального для московських аеропортів.

Нагадаємо, вранці 22 червня у Москві та області знову були скарги на атаку дронів. За словами мера Сергія Собяніна, на підльоті до російської столиці нібито було збито кілька десятків безпілотників.